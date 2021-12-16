جو بايدن

إدارة بايدن ترفع السرية عن السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي

2021-12-16 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، السرية عن السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الراحل جون كينيدي عام 1963، ونشرتها إلى العامة للإطلاع عليها

ونشر الأرشيف الوطني الأمريكي ما يقرب من 1500 وثيقة، بينما لا يزال هناك أكثر من 10000 وثيقة أخرى إما محجوبة بالكامل أومنشورة بطريقة منقحة.

وتأتي الدفعة الأخيرة من الوثائق، بعد أن قام بايدن في أكتوبر بتأجيل إصدارها حتى هذا الشهر، مما منح الوكالات الفيدرالية مزيدا من الوقت لمراجعة الوثائق. كما حدد بايدن ديسمبر 2022، كموعد نهائي لمراجعة الوثائق المتبقية وإصدارها.

وقالت إدارة المحفوظات الوطنية إنها ووكالات أخرى “ستجري مراجعة مكثفة” للتنقيحات عبر أكثر من 14000 وثيقة محجوبة “لضمان قيام حكومة الولايات المتحدة بتطبيق الشفافية”.

وبحسب شبكة CNN فإن الإفراج عن هذه الوثائق قد يساعد في استعادة الثقة في أداء الحكومة، بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت منذ فترة طويلة أن غالبية الأمريكيين لا يصدقون النتيجة الرسمية للتحقيق الذي خلص إلى أن كينيدي قتل على يد رجل واحد، وهو لي هارفي أوزوالد، وأنه تصرف بمفرده.

يذكر أن العدد الإجمالي للوثائق والسجلات المحيطة بالاغتيال التي يحتفظ بها الأرشيف هي حوالي 5 ملايين صفحة.

ولطالما قال مؤرخون إن إصدار هذه الوثائق لم يكشف عن وجود مسدس دخاني، الذي من شأنه أن يغير بشكل جوهري الفهم العام للظروف المحيطة باغتيال كينيدي. كما يجادل المؤرخون، بأنه من المحتمل أن يكون هناك شخص آخر موجود في مكان آخر، شارك بعملية الاغتيال

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن لدبلوماسي كويتي وزوجته بعد معاملة عاملة إثيوبية “كعبدة”

السجن لدبلوماسي كويتي وزوجته بعد معاملة عاملة إثيوبية “كعبدة”

2021-12-15 / 9:33 مساءً
Photo of مستخدمو “فيسبوك” حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

مستخدمو “فيسبوك” حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

2021-12-15 / 8:19 مساءً
Photo of محكمة بجنوب أفريقيا تقضي بإعادة الرئيس السابق إلى السجن

محكمة بجنوب أفريقيا تقضي بإعادة الرئيس السابق إلى السجن

2021-12-15 / 6:39 مساءً
Photo of الديمقراطيون في “النواب الأمريكي” يمررون مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

الديمقراطيون في “النواب الأمريكي” يمررون مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

2021-12-15 / 6:11 مساءً
Photo of بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

2021-12-15 / 5:37 مساءً
Photo of قرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ

قرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ

2021-12-15 / 3:28 مساءً
Photo of جنوب افريقيا.. المحكمة تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن

جنوب افريقيا.. المحكمة تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما…

2021-12-15 / 12:40 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي…

2021-12-15 / 10:49 صباحًا
Photo of كورونا.. هولندا تمدد الإغلاق وتبدأ عطلات المدارس مبكرا

كورونا.. هولندا تمدد الإغلاق وتبدأ عطلات المدارس مبكرا

2021-12-15 / 9:46 صباحًا
Photo of نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

2021-12-14 / 11:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق