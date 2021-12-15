انفجار قنينة غاز يصيب أسرة بكاملها بحروق بسوق السبت

هبة بريس _ بني ملال

أصاب انفجار قنينة غاز صغيرة أعضاء أسرة بحروق متفاوتة الخطورة بالمنزل الكائن بأحد أحياء مدينة شوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بنصالح، بعد زوال اليوم الأربعاء.

ونقلت مصادر محلية أن الانفجار تسبب في إصابة الأب والأم وطفلهما الرضيع، مما استدعى نقلهم إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات، لكن خطورة حالتهم عجلت بتحويلهم إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء.

هذا، وقد باشرت عناصر الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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