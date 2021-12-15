سيارة اسعاف

انفجار قنينة غاز يصيب أسرة بكاملها بحروق بسوق السبت

2021-12-15 / 11:25 مساءً
0
هبة بريس _ بني ملال

أصاب انفجار قنينة غاز صغيرة أعضاء أسرة بحروق متفاوتة الخطورة بالمنزل الكائن بأحد أحياء مدينة شوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بنصالح، بعد زوال اليوم الأربعاء.

ونقلت مصادر محلية أن الانفجار تسبب في إصابة الأب والأم وطفلهما الرضيع، مما استدعى نقلهم إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات، لكن خطورة حالتهم عجلت بتحويلهم إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء.

هذا، وقد باشرت عناصر الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استنفار بسطات… شخص يهاجم تلاميذ بمنجل ويرسلهم إلى المستعجلات

استنفار بسطات… شخص يهاجم تلاميذ بمنجل ويرسلهم إلى المستعجلات

2021-12-15 / 11:31 صباحًا
Photo of قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة للمسافرين نواحي السمارة

قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة للمسافرين نواحي السمارة

2021-12-15 / 11:28 صباحًا
Photo of 24 قتيلا و2291 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

24 قتيلا و2291 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-12-15 / 7:30 صباحًا
Photo of سيدة بمراكش تقطع “أذن” شخص ثري رفض الزواج بها

سيدة بمراكش تقطع “أذن” شخص ثري رفض الزواج بها

2021-12-14 / 10:46 مساءً
Photo of طنجة ..جثة عشريني تستنفر السلطات بالشاطئ البلدي

طنجة ..جثة عشريني تستنفر السلطات بالشاطئ البلدي

2021-12-14 / 1:27 مساءً
Photo of مصرع شخص وإصابة أخر إثر إصطدام حافلة بدراجة نارية ضواحى طانطان

مصرع شخص وإصابة أخر إثر إصطدام حافلة بدراجة نارية…

2021-12-13 / 9:16 مساءً
Photo of السمارة : مصرع شخصين بعد حادث مميت بحي الوحدة

السمارة : مصرع شخصين بعد حادث مميت بحي الوحدة

2021-12-13 / 4:06 مساءً
Photo of سطات.. العثور على جثتي شابين في ظروف غامضة تستنفران الأمن

سطات.. العثور على جثتي شابين في ظروف غامضة تستنفران…

2021-12-13 / 2:36 مساءً
Photo of أكادير : النيران تلتهم منازل دون تسجيل خسائر في الارواح

أكادير : النيران تلتهم منازل دون تسجيل خسائر في…

2021-12-13 / 1:14 مساءً
Photo of الضباب الكثيف يتسبب في تصادم عدد من السيارات و الشاحنات ب”لوطوروت” البيضاء

الضباب الكثيف يتسبب في تصادم عدد من السيارات و…

2021-12-13 / 10:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق