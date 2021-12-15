الدفوف يسائل وزير الصحة حول غياب أقنعة الأوكسجين بمستشفى محمد الخامس بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عادل الدفوف ، سؤالا كتابيا لوزير الصحة خالد آيت الطالب حول غياب أقنعة الأوكسجين وبعض المستلزمات الطبية الأساسية بالمركز الإستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة.

وجاء في مراسلة النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة ، أن الاقليم ورغم الجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة، لازال يشكو من نقص حاد في الخدمات الّاستشفائية المقدمة للمواطنين،حيث يعاني المرتفقين من غياب أقنعة الأوكسجين وبعض المستلزمات الطبية الأساسية بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة، إضافة بإلزام عائلات المرضى بضرورة شراء هذه المستلزمات من الصيدليات المجاورة للمستشفى المذكور.

وتساءل الدفوف في المراسلة ذاتها عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بعاصمة البوغاز.

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