السجن لدبلوماسي كويتي وزوجته بعد معاملة عاملة إثيوبية “كعبدة”

2021-12-15 / 9:33 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة بروكسل، الأربعاء، بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدة عامين بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية في العاصمة البلجيكية.

ولم يكن الزوجان حاضرين خلال المحاكمة، وهما غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر ولم تستجب السفارة الكويتية في بروكسل لطلبات القضاء بحجة الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المتهمان، بحسب وسائل إعلام بلجيكية.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت منتصف نوفمبر، طلب المدعي العام السجن لمدة أربع سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات منها “الاتجار بالبشر” و”الاحتجاز” و”عدم دفع الأجور”.

ووقعت الأحداث بين أغسطس 2017، تاريخ وصول الضحية إلى بلجيكا بتأشيرة سياحية لمدة ثلاثة أشهر في البداية، ومايو 2018 عندما تمكنت من الفرار من منزل الزوجين، كما ذكرت صحيفة “لا ليبر بلجيك” اليومية.

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تعليق واحد

  1. لا تضحكوا كثيرا ……
    قنصلية مغربية في باريز عاملت عاملة منزلية مغربية بنفس الطريقة … الشر في كل مكان ثم لو بحثنا في اثيوبيا نفسها لوجدنا نفس الشيء فيما بينهم ….

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