إسبانيا تشكل لجن لوضع استراتيجية لإنقاذ سبتة ومليلية

هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة إلباييس الإسبانية، أن الحكومة قامت بتشكل لجنة مكونة من 6 وزارات، من أجل وضع مخطط يكون الهدف منه إنقاذ مدينتي سبتة ومليلية اقتصاديا

وتقول ذات الصحيفة أن حكومة بيدرو سانشيز بدأت تفكر في وضع مخطط استراتيجي لإخراج المدينتين من وضعيتهما الصعبة، منذ أزمة تدفق المهاجرين على سبتة في ماي الماضي،

وتقول الصحيفة ان مدريد تريد ان تجعل اقتصاد المدينتين مستقلا حسب ذات الصحيفة، إلى جعل المدينتين مستقلتين ، بغض النظر ما إذا قرر المغرب فتح حدوده أمامهما أم لا.

الى ذلك ; تقول تلصحيفة ان اللجن مكونة من 6 وزارات، هي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والخارجية والتجهيز والصحة والمالية، إضافة إلى مشاركة الاستخبارات الأمنية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0