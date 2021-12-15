فاس..التلاعب في “مصاريف مالية”يجر ثلاثة موظفي شرطة إلى التحقيق
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، يومه الأربعاء ، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.
وأفاد البلاغ أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه عهد بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الأربعاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه القضية تأتي في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الصارم والجدي لقواعد الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، المقرون بترسيخ قيم التخليق الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة في المرفق العام الشرطي، فضلا عن مكافحتها لجميع صور ومظاهر الفساد المالي.
20 تعليقات
يجب محاكمتهم باقصى العقوبات حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية..
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات لحماية المواطنين من هذه الأفعال الإجرامية التي تؤدي الى الموت لقدر الله.
لماذا لم تقوموا بمحاسبت من سرقوا ولهبوا أموال الشعب المغربي هههههههههههه.
أظن بتنسيق مع البياعة…..
هذه حيلة من حيل السلطات الأمنية من أجل تستر الأموال الباهضة التي سرقت من طرف الحكومة السابقة…
مستحيل هذآ يقع من طرف الأمن.. هم يحاربون الفساد……ويقعون فيه… هههههههههههه.
القضية فيها أمن أظن أنهم لا يحاسبونهم …والقضية لن تصل الى القضاء هههههههههههه.
الم يحاسبوهم ستعم الفوضى في البلاد………..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
نريد محاكمتهم أمام أعين الناس. ليكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية..
يجب محاربة الفساد كيفما كانت وضعيته المهنية …
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كل من قاموا بافساد هذه البلاد..
يجب القبض على هؤلاء المفسدين الخونة حتى لايكثر الفساد والابتزاز والتعسف والسيطرة والرشوة في البلاد…..
نريد التغيير والاصلاح في هذه البلاد حتى يصبح مغرب أفضل بكثير من السابق.
المغرب لن يتغير ما دام فيه مفسدين.لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
كثر النهب والفساد المالي وووووو وووووو وكل هذآ راجع إلى عدم القناعة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم….
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم عندما يصل الفساد إلى الأمن على هذا ان الفساد اصح يهدد الاستقرار السياسي …..
المشكل الكبير هو أن مثل هذا الفساد كثر في المغرب بالاخص في الادارات …. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
عدم القيم والمبادئ الإسلامية والمسؤولية بالمراقبة المستمرة والمحاسبة لان المبادئ هي ركيزة دولة الحق والقانون…
هذا الأمر ليس غريبا فهو منتشر في جميع أنحاء المملكة .المشكل الكبير هو عدم المراقبة.
تحية وتقدير للسيد الحموشي الذي يقوم بحماية الوطن من هؤلاء المفسدين والخونة.