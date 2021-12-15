عالم الكرة يودّع أغويرو “الأسطورة

2021-12-15 / 7:07 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أثار إعلان المهاجم الأرجنتيني لنادي برشلونة، سيرجيو أغويرو، اعتزاله كرة القدم، لأسباب صحية، تعاطفا كبيرا من قبل نجوم الكرة المستديرة.

وكان أغويرو، أعلن، الأربعاء، اعتزاله اللعب وهو في الـ 33 من عمره بعض إصابته بمرض في القلب.

وقال أغويرو وهو يبكي، إنه اتخذ القرار بعدما طلب منه الأطباء التوقف عن اللعب حفاظا على صحته.

وكان نادي برشلونة، الذي انتقل إليه أغويرو، قادما من مانشستر سيتي، قد أعلن توقف أغويرو عن خوض المباريات لمدة شهر.

وعبر لاعبون وأندية عن تعاطفهم مع أغويرو، بداية ببرشلونة الذي نشر على تويتر صورة لأغويرو وكتب “كون (لقبه)، سيكون لديك دائما منزل هنا في برشلونة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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