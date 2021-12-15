حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
الصورة تعبيرية

المغرب يضع حدا لعودة العالقين في الخارج في 23 دجنبر

2021-12-15 / 6:45 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قررت السلطات المغربية إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر الجاري.

وأوضحت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19 في بلاغ أنه “وبالنظر للانتشار الواسع لمتحور أوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغر، فإن السلطات المغربية التي سبق ووضعت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، إجراء يمكنهم من من العودة إلى المملكة، قد قررت إنهاء العمل بهذا الإجراء وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر 2021”.

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من هذا التاريخ، ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة.

وحثت السلطات المغربية، بشدة، المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء، والراغبين في العودة إلى المملكة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عودتهم قبل هذا التاريخ.

وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها السنوي لسنة 2020

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها السنوي لسنة…

2021-12-15 / 7:33 مساءً
Photo of بعد تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون”، آيت طالب يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

بعد تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون”، آيت طالب يدعو إلى…

2021-12-15 / 6:20 مساءً
Photo of أزيد من مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح…

2021-12-15 / 5:23 مساءً
Photo of تمويل بقيمة 18 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية والاستدامة وتأمين التزود بالماء الشروب

تمويل بقيمة 18 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية…

2021-12-15 / 5:18 مساءً
Photo of رئيس جماعة العيون يستقبل وفدا عن السفارة الأمريكية بالرباط

رئيس جماعة العيون يستقبل وفدا عن السفارة الأمريكية بالرباط

2021-12-15 / 5:10 مساءً
Photo of سطات.. توقيف “المعتدي” على تلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ب”منجل”

سطات.. توقيف “المعتدي” على تلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ب”منجل”

2021-12-15 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 221 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 221 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-15 / 4:40 مساءً
Photo of التوفيق ل”طلبة الدراسات الإسلامية”: الإمامة العظمى هي حامية الملة والدين

التوفيق ل”طلبة الدراسات الإسلامية”: الإمامة العظمى هي حامية الملة…

2021-12-15 / 4:00 مساءً
Photo of وزارة الثقافة تعلن تسجيل “التبوريدة” ك”تراث عالمي”

وزارة الثقافة تعلن تسجيل “التبوريدة” ك”تراث عالمي”

2021-12-15 / 3:58 مساءً
Photo of توقيف مستخدم اختلس 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتازة

توقيف مستخدم اختلس 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية…

2021-12-15 / 3:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق