محكمة بجنوب أفريقيا تقضي بإعادة الرئيس السابق إلى السجن

2021-12-15 / 6:39 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة في جنوب أفريقيا بإعادة الرئيس السابق، جاكوب زوما، إلى السجن بعد سحب العفو الطبي الذي منح له في وقت سابق من العام الجاري.

أفرج عن زوما من السجن، في سبتمبر، بعد قضاء نحو شهرين من 15 شهرا عقوبة لتجاهله أمر من المحكمة الدستورية بالإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق رسمية في تهم بالفساد عندما كان رئيسا للبلاد من 2009 حتى 2018.

والأربعاء، سحبت المحكمة العليا في غاوتينغ بمدينة بريتوريا العفو الطبي لزوما باعتباره غير قانوني، إذ يتعارض مع توصية لجنة العفو الطبي. كما قضت المحكمة بإعادة زوما إلى السجن.

وفقا للحكم، يجب ألا يتم احتساب الفترة التي قضاها زوما خارج السجن ضمن الحكم الذي أصدرته ضده المحكمة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الديمقراطيون في “النواب الأمريكي” يمررون مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

الديمقراطيون في “النواب الأمريكي” يمررون مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

2021-12-15 / 6:11 مساءً
Photo of بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

2021-12-15 / 5:37 مساءً
Photo of قرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ

قرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ

2021-12-15 / 3:28 مساءً
Photo of جنوب افريقيا.. المحكمة تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن

جنوب افريقيا.. المحكمة تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما…

2021-12-15 / 12:40 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي…

2021-12-15 / 10:49 صباحًا
Photo of كورونا.. هولندا تمدد الإغلاق وتبدأ عطلات المدارس مبكرا

كورونا.. هولندا تمدد الإغلاق وتبدأ عطلات المدارس مبكرا

2021-12-15 / 9:46 صباحًا
Photo of نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

2021-12-14 / 11:15 مساءً
Photo of الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار

الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23…

2021-12-14 / 10:13 مساءً
Photo of شرطة لندن توقف رجلا حاول دخول المجمع البرلماني بسيارته

شرطة لندن توقف رجلا حاول دخول المجمع البرلماني بسيارته

2021-12-14 / 10:02 مساءً
Photo of تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

2021-12-14 / 7:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق