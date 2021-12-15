محكمة بجنوب أفريقيا تقضي بإعادة الرئيس السابق إلى السجن

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة في جنوب أفريقيا بإعادة الرئيس السابق، جاكوب زوما، إلى السجن بعد سحب العفو الطبي الذي منح له في وقت سابق من العام الجاري.

أفرج عن زوما من السجن، في سبتمبر، بعد قضاء نحو شهرين من 15 شهرا عقوبة لتجاهله أمر من المحكمة الدستورية بالإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق رسمية في تهم بالفساد عندما كان رئيسا للبلاد من 2009 حتى 2018.

والأربعاء، سحبت المحكمة العليا في غاوتينغ بمدينة بريتوريا العفو الطبي لزوما باعتباره غير قانوني، إذ يتعارض مع توصية لجنة العفو الطبي. كما قضت المحكمة بإعادة زوما إلى السجن.

وفقا للحكم، يجب ألا يتم احتساب الفترة التي قضاها زوما خارج السجن ضمن الحكم الذي أصدرته ضده المحكمة

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