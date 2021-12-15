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سطات.. توقيف “المعتدي” على تلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ب”منجل”

2021-12-15 / 5:03 مساءً
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هبة بريس - سطات

أفادت السلطات المحلية بإقليم سطات أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد سعيد بسطات تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض أشخاص للإيذاء الجسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في جرائم تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض واستهلاك المخدرات، قد عرض أربعة تلاميذ قاصرين وثلاثة أشخاص راشدين لجروح بواسطة سلاح أبيض، بالقرب من مؤسسة تعليمية ابتدائية بجماعة الحوازة، نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي بسطات لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث غادر خمسة منهم المستشفى بعد أن تبين أن إصاباتهم طفيفة وأن وضعيتهم الصحية مستقرة، في حين لا يزال تلميذان تحت الملاحظة الطبية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل عناصر الدرك الملكي عن توقيف المعني بالأمر وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد خلفيات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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