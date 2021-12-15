وزارة الثقافة تعلن تسجيل “التبوريدة” ك”تراث عالمي”

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تسجيل التبوريدة كثراث إنساني ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي وذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقدة من 13 الى 18 دجنبر 2021 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن تسجيل هذه الممارسة التراثية العريقة يندرج ضمن التراث العالمي في إطار ملف وطني متكامل بمبادرة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس.

ووفق ذات البلاغ، فقد مكن الملف من إبراز الممارسات الثقافية والمهارات والمعارف المرتبطة بالعنصر، وتتبع وظائفه الاجتماعية، وملامسة أبعاده الرمزية.

كما عرفت الدورة كذلك تسجيل الخط العربي على نفس اللائحة في إطار ملف مشترك تقدمت به المملكة العربية السعودية الى جانب مجموعة كبيرة من البلدان العربية، من ضمنها المملكة المغربية. كما تمت إعادة تسجيل فن الصقارة على اللائحة التمثيلية بعدما وافقت المجموعة الحاملة للعنصر على انضمام دولة قطر إليها.

وبهذا التتويج، يضيف المصدر ذاته، يرتفع رصيد المغرب إلى 12 عنصرا تراثيا مسجلا على لوائح اليونسكو، وهو عدد هام على الصعيدين الإقليمي والإفريقي، ويعكس المجهود الذي تبذله بلادنا للعناية بموروثها الثقافي اللامادي على مستويات الإحصاء المنهجي، والبحث العلمي والتوعية والتثمين، وذلك بتعاون وثيق بين القطاعات الحكومية المعنية والمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني

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