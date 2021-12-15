جورج قرداحي

قرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ

2021-12-15 / 3:28 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي إن ما قاله بشأن الحرب في اليمن “لم يكن يستحق الضجة التي حدثت”.

وأضاف الوزير المستقيل أخيرا على خلفية الأزمة بين بلاده والسعودية بعد تصريحاته بشأن حق جماعة “أنصار الله” اليمنية الدفاع عن نفسها في الحرب التي تخوضها السعودية ضدها، قال: “لست نادما على شيء”.

وأشار في حوار مع فضائية “يورونيوز”، إلى أن بعضهم “توهّم” أن بإمكانه “مضايقته” في الحياة السياسية، وأكد قرداحي أن مشواره السياسي “لم ينته أبداً، بل بدأ الآن”.

وألمح إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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