بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد الريفي

2021-12-15 / 1:26 مساءً
1
نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة للفنان محمد الريفي على إثر الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا بسبب التسمم الحاد.

و اختار الوالي حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”، ليعرب عن دعمه للفنان الريفي، قائلا :”استمعت إلى صرخة الفنان محمد الريفي المؤلمة، هو المرض و الذي لا يعرف صديق و لا يفرق بين كبير و صغير”.

و واصل قائلا :”أعبر لك أخي محمد على تعاطفي و دعائي لك بالشفاء، فأنت محبوب و عفوي و شاب و مميز و تستحق كل خير. هي محنة ستمر و سوف تشفى بإذن الله”.

و أضاف :” دعواتنا لك بالشفاء أنا و أسرتي و شكرا للجهات التي استمعت و اتصلت و تقوم بالواجب لإبن البلد، اللهم اشف أخونا محمد لا شفاء إلا شفاؤك، أما الخوف الذي تشعر به فيقربك أكثر من الله، و لن يتخلى عنك”.

و اختتم تدوينته بالآية الكريمة : “وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ”.

و يشار أن الفنان المغربي محمد الريفي، سبق أن نشر مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، يناشد من خلاله وزير الصحة من أجل الالتفات لحالته الصحية المتدهوره على حد تعبيره.

و بعد تداول الخبر على نطاق واسع، تفاعل وزير الصحة مع طلب الريفي، و أمر بنقله لإحدى المستشفيات على وجه السرعة، لتلقي العلاج و كذا لمعرفة أسباب الألم الذي يعاني منه منذ أكثر من خمسة أشهر.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراد العشابي : نور الدين بكر يأكله المرض و الاوصياء على الفن خارج التغطية

مراد العشابي : نور الدين بكر يأكله المرض و…

2021-12-15 / 2:06 مساءً
Photo of هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد الوهاب في “فيديو الخيانة” ؟

هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد…

2021-12-15 / 11:39 صباحًا
Photo of الموت يفجع إدريس الروخ

الموت يفجع إدريس الروخ

2021-12-15 / 9:33 صباحًا
Photo of عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي ضامنو ربي”

عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي…

2021-12-14 / 5:24 مساءً
Photo of الموت يفجع الفنانة حياة الادريسي

الموت يفجع الفنانة حياة الادريسي

2021-12-14 / 2:57 مساءً
Photo of كورونا تؤجل المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

كورونا تؤجل المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2021-12-14 / 2:31 مساءً
Photo of عقب التنمر عليه.. فنانون يتضامنون مع حاتم عمور

عقب التنمر عليه.. فنانون يتضامنون مع حاتم عمور

2021-12-13 / 5:29 مساءً
Photo of رقية ماغى تطرح جديدها الفني ” des souvenirs”

رقية ماغى تطرح جديدها الفني ” des souvenirs”

2021-12-13 / 3:04 مساءً
Photo of تأجيل الدور السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

تأجيل الدور السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء…

2021-12-13 / 11:36 صباحًا
Photo of بعد طلاقها منه.. شيرين: “لسة بحب حسام حبيب”

بعد طلاقها منه.. شيرين: “لسة بحب حسام حبيب”

2021-12-13 / 10:40 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق