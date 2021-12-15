بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد الريفي

2021-12-15 / 1:26 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة للفنان محمد الريفي على إثر الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا بسبب التسمم الحاد.

و اختار الوالي حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”، ليعرب عن دعمه للفنان الريفي، قائلا :”استمعت إلى صرخة الفنان محمد الريفي المؤلمة، هو المرض و الذي لا يعرف صديق و لا يفرق بين كبير و صغير”.

و واصل قائلا :”أعبر لك أخي محمد على تعاطفي و دعائي لك بالشفاء، فأنت محبوب و عفوي و شاب و مميز و تستحق كل خير. هي محنة ستمر و سوف تشفى بإذن الله”.

و أضاف :” دعواتنا لك بالشفاء أنا و أسرتي و شكرا للجهات التي استمعت و اتصلت و تقوم بالواجب لإبن البلد، اللهم اشف أخونا محمد لا شفاء إلا شفاؤك، أما الخوف الذي تشعر به فيقربك أكثر من الله، و لن يتخلى عنك”.

و اختتم تدوينته بالآية الكريمة : “وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ”.

و يشار أن الفنان المغربي محمد الريفي، سبق أن نشر مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، يناشد من خلاله وزير الصحة من أجل الالتفات لحالته الصحية المتدهوره على حد تعبيره.

و بعد تداول الخبر على نطاق واسع، تفاعل وزير الصحة مع طلب الريفي، و أمر بنقله لإحدى المستشفيات على وجه السرعة، لتلقي العلاج و كذا لمعرفة أسباب الألم الذي يعاني منه منذ أكثر من خمسة أشهر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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