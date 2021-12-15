بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد الريفي
وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة للفنان محمد الريفي على إثر الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا بسبب التسمم الحاد.
و اختار الوالي حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”، ليعرب عن دعمه للفنان الريفي، قائلا :”استمعت إلى صرخة الفنان محمد الريفي المؤلمة، هو المرض و الذي لا يعرف صديق و لا يفرق بين كبير و صغير”.
و واصل قائلا :”أعبر لك أخي محمد على تعاطفي و دعائي لك بالشفاء، فأنت محبوب و عفوي و شاب و مميز و تستحق كل خير. هي محنة ستمر و سوف تشفى بإذن الله”.
و أضاف :” دعواتنا لك بالشفاء أنا و أسرتي و شكرا للجهات التي استمعت و اتصلت و تقوم بالواجب لإبن البلد، اللهم اشف أخونا محمد لا شفاء إلا شفاؤك، أما الخوف الذي تشعر به فيقربك أكثر من الله، و لن يتخلى عنك”.
و اختتم تدوينته بالآية الكريمة : “وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ”.
و يشار أن الفنان المغربي محمد الريفي، سبق أن نشر مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، يناشد من خلاله وزير الصحة من أجل الالتفات لحالته الصحية المتدهوره على حد تعبيره.
و بعد تداول الخبر على نطاق واسع، تفاعل وزير الصحة مع طلب الريفي، و أمر بنقله لإحدى المستشفيات على وجه السرعة، لتلقي العلاج و كذا لمعرفة أسباب الألم الذي يعاني منه منذ أكثر من خمسة أشهر.