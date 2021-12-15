جنوب افريقيا.. المحكمة تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن

2021-12-15 / 12:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن بعد ما أعلنت السلطات أنه سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.

وأصدرت المحكمة العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا، بيانا اليوم الأربعاء، يقضي بـ”عودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن”.

وقالت إن “الإفراج عنه لظروف صحية لا يُعد قانونيا”.

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا، قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أن زوما سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، التي حكم عليه بها بتهمة ازدراء القضاء، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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