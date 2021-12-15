الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف “لصٍّ” عرض مواطنين للخطر

هبة بريس - البيضاء

اضطر موظف شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، فجر اليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه وشخص آخر كان برفقته على مستوى المدينة القديمة بالدار البيضاء، بعدما ضبطا في حالة تلبس بتعريض ضحية للسرقة بالشارع العام، غير أن المشتبه فيه الرئيسي واجه عناصر الدورية الأمنية بواسطة السلاح الأبيض ورفض الامتثال، مما استدعى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء قبل أن يتم ضبطه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف مشاركه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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