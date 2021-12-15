وجدة .. وكالة توزيع الماء والكهرباء تستعرض منجزاتها

هبة بريس : وجدة

عقدت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة بعد زوال أمس الثلاثاء 14 دجنبر الجاري ندوة صحفية، تأتي بعد انعقاد مجلسها الإداري.

خلال الندوة، تطرقت المديرة الجهوية للوكالة صفاء عمارتي لعرض قدمت خلاله مختلف أنشطة الوكالة، كما تطرقت لموضوع الحكامة، وتدبير الرأسمال البشري، ولمشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022، كما شمل العرض تقديما للقانون الإطار 2022، وللمخطط الاستراتيجي 2022/2026، وكذا الآفاق والتحديات.

وكشفت كذلك، أن استثمارات الوكالة بلغت هذه السنة 1,95 مليار درهم، فيما وصل رقم معاملاتها إلى 267.49 مليون درهم، فيما وصل مجال تدخلها 8600 هكتارا، شملت كلا من جماعة وجدة، القطب التكنولوجي شمال وجدة، والأحياء المتاخمة التابعة لجماعات إسلي وسيدي موسى لمهاية وأنكاد التي تدخل في المدار الحضري.

كما تغطي الوكالة 181 نقطة استخلاص منتشرة بمدينة وجدة، و 09 ملحقات تجارية، و 03 وكالات متعددة، حيث واصلت الوكالة سنة 2021 خطة عملها لتحديث تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، وتعزيز البنية التحتية للمساهمة في تطوير مدينة وجدة، وضمان خدمات عالية الجودة لساكنتها.

وفي هذا الصدد بلغت مردودية شبكة الماء 71%، فيما بلغ حجم استثمارات قطاع الماء 48.53 مليون درهم، بنسبة ربط وصلت إلى 99 %.

وذكرت صفاء عمارتي، بالاجتماعات المنعقدة مؤخرا، منها الاجتماع الاستعجالي الذي عقد يوم 19 نونبر 2021، برئاسة والي جهة الشرق، لمناقشة إشكالية الماء الصالح للشرب بجهة الشرق، واجتماع حول الترشيد في استهلاك الماء المنعقد يوم الخميس 02 دجنبر 2021 مع أطر الوكالة.

وفيما يتعلق بحصيلة الإنجازات المرتقبة للبرنامح الاستثماري لسنة 2021 (قطاع الماء)، فقد ناهزت 48 مليون درهم، بنسبة 81% من الميزانية المعتمدة.

أما فيما يتعلق بحصيلة الإنجازات المرتقبة للبرنامج الاستثماري لسنة 2021 (قطاع التطهير السائل)، فقد ناهز 41 مليون درهم، بنسبة 84 % من الميزانية المعتمدة.

هذا، وترتكز ميزانية الوكالة لسنة 2022 أساسا على عدد من الأهداف الاستراتيجية، من ضمنها تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، تقوية القنوات الرئيسية، تعزيز مراقبة منشآت الوكالة، مولصلة إعادة هيكلة الشبكة….

إلى ذلك، برمجت الوكالة سنة 2022 استثمارات في قطاع الماء الصالح للشرب بقيمة 70.92 مليون درهم، مقابل 59.85 مليون درهم سنة 2021.

أما فيما يخص مشروع القانون الإطار ومخطط التوظيف 2022، فقد تم الاتفاق على اعتماد 24 منصب جديد لتدعيم الموارد البشرية، وتعويض الإحالات على التقاعد.

ويبقى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب واقتصاد الماء، التنمية المستدامة، تبسيط المساطر الإدارية ونزع الصفة المادية في تبادل المعطيات، تنمية الرأسمال البشري، وإعادة استعمال المياه العادنة المعالجة، أهم الآفاق والتحديات التي تسعى الوكالة إلى تحقيقها.

يشار، إلى ان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة وجدة أحدثت سنة 1978، من أجل تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل طبقا لمداولات المجلس البلدي بعد مصادقة السلطات الوصية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0