قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة للمسافرين نواحي السمارة

هبة بريس

لقي 3 أشخاص مصرعهم إصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة للمسافرين نواحي اقليم السمارة.

وحسب مصدر محلي، فالحادث وقع صباح يومه الأربعاء، نتيجة انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مراكش في إتجاه السمارة قرب راس الخنفرة .

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي الى عين المكان، لنقل القتلى الى مستودع الأموات وإسعاف المصابين وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث،

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