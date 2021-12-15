“البيجيدي” يتبرأ من أي موقف أو تصريح يصدر ب”المستشارين” باسمه

2021-12-15 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه.

وذكر الحزب في بلاغ له، أن القرار يأتي على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته.

وذكرت بأن سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا. وفق المصدر ذاته

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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