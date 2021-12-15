حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
الصورة تعبيرية

“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وأمريكا وكندا

2021-12-15 / 10:05 صباحًا
0
هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات جوية استثنائية بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر، أن الرحلات الاستثنائية والخاضعة لترخيص خاص، من المغرب صوب أمريكا وكندا، ستنظم يومي 23 و25 دجنبر الجاري.

ودعت الشركة، الراغبين في الاستفادة من الرحلات والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكند، لزيارة الموقع الإلكتروني http://royalairmaroc.com، للاطلاع على باقي المعطيات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي

المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء…

2021-12-15 / 9:54 صباحًا
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر الكوكايين

البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر…

2021-12-15 / 9:28 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الأربعاء .. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-12-15 / 7:00 صباحًا
Photo of حذف مركز الامتحانات ..نواب تاونات يراسلون بنموسى

حذف مركز الامتحانات ..نواب تاونات يراسلون بنموسى

2021-12-14 / 11:41 مساءً
Photo of ميراوي: الوزارة بصدد ملاءمة الخريطة الجامعية مع رهانات الجهوية

ميراوي: الوزارة بصدد ملاءمة الخريطة الجامعية مع رهانات الجهوية

2021-12-14 / 11:26 مساءً
Photo of “الصحة” تدعو للعودة السريعة إلى التدابير الوقائية واستكمال التلقيح

“الصحة” تدعو للعودة السريعة إلى التدابير الوقائية واستكمال التلقيح

2021-12-14 / 10:59 مساءً
Photo of دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على مغربية الصحراء

دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على مغربية الصحراء

2021-12-14 / 9:09 مساءً
Photo of طنجة ..رصاصات تحذيرية لتوقيف مشتبه فيه بمنطقة العوامة

طنجة ..رصاصات تحذيرية لتوقيف مشتبه فيه بمنطقة العوامة

2021-12-14 / 7:45 مساءً
Photo of ابتدائية سلا تؤجل محاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان

ابتدائية سلا تؤجل محاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل…

2021-12-14 / 7:03 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

كورونا بالمغرب.. أزيد من مليوني شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-12-14 / 5:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق