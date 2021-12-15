“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وأمريكا وكندا

هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات جوية استثنائية بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر، أن الرحلات الاستثنائية والخاضعة لترخيص خاص، من المغرب صوب أمريكا وكندا، ستنظم يومي 23 و25 دجنبر الجاري.

ودعت الشركة، الراغبين في الاستفادة من الرحلات والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكند، لزيارة الموقع الإلكتروني http://royalairmaroc.com، للاطلاع على باقي المعطيات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0