كورونا.. هولندا تمدد الإغلاق وتبدأ عطلات المدارس مبكرا

هبة بريس - وكالات

أمرت الحكومة الهولندية بإغلاق المدارس الابتدائية قبل أسبوع من عطلة عيد الميلاد في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للسيطرة على كورونا وسط مخاوف من الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”.

كما مدد رئيس الوزراء المؤقت مارك روته الإغلاق الحالي في البلاد حتى 14 يناير، وقال إن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب للمتحور الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “هذه بالطبع ليست الأنباء السارة التي كنا نأملها في عيد الميلاد. نعم هي مفاجأة مخيبة للآمال ولكنها ربما لا تكون مفاجأة كبيرة”، مشيرا إلى أن “العطلات المدرسية ستمتد من أسبوعين إلى ثلاثة، بدءا من 20 ديسمبر”.

وقال روته إن “استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى تهديد المتحور أوميكرون جعل التدابير أمرا لا مفر منه.. ما زلنا لا نعرف الكثير عنه، ولكن هذا المتحور الجديد ينتشر بشكل أسرع بكثير من متغير دلتا الحالي”.

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