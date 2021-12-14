النمودج التنموي
شكيب بنموسى

حذف مركز الامتحانات ..نواب تاونات يراسلون بنموسى

2021-12-14 / 11:41 مساءً
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هبة بريس

التمست مجموعة من البرلمانيون والبرلمانيات بإقليم تاونات من وزير التربية و التعليم الأولي و الرياضة بإرجاع مركز الامتحانات الشفوية إلى الإقليم ذاته.

و في مراسلة توصلت ” هبة بريس ” بنسخة منها، عبر البرلمانيون والبرلمانيات عن رجائهم في اتخاذ ما يمكن من تدابير من أجل أعادة النظر في القرار الذي أقدمت عليه وزارة التعليم سنة 2020، و المتعلق بحذف مركز الامتحانات الشفوية لأطر أكاديمية الجهوية بجهة فاس مكناس من مدينة تاونات

و أضاف ذات المصدر، أن هذه المراسلة جاءت نظرا لما خلفه هذا القرار من استياء وتدمر كبيرين في صفوف حاملي الشواهد العليا من بنات و أبناء الإقليم و خارجه، الذين يتكبدون عناء التنقل إلى مراكز أخرى خارج الإقليم لاجتياز الامتحانات الشفوية ، علما أن أغلبيتهم يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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