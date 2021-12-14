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نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

2021-12-14 / 11:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، إلى إمكانية ترشحه لمنصب رئيس الحكومة، بعد نشره فيديو له وهو يركض داخل مبنى الكنيست.

وأرفق نتنياهو الفيديو الذي نشره عبر حسابه على “تويتر” بعبارة: “أنا فخور أن أركض دائما من أجلكم”. إلا أن كلمة أركض في اللغة العبرية في هذه العبارة تحمل معنيين، الأول هو الركض الفعلي وهو ما قام به، أما المعنى الآخر فهو الترشح وهو ما قصده على ما يبدو.

يذكر أن نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء التاسع لإسرائيل من 2009 إلى 2021، وسابقا من 1996 إلى 1999، أصبح رئيس المعارضة في إسرائيل بعد أن منح الكنيست الثقة لصالح “حكومة التغيير” بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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