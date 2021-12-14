“الصحة” تدعو للعودة السريعة إلى التدابير الوقائية واستكمال التلقيح
دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية والحاجزية ضد كوفيد 19 والى استكمال التلقيح تفاديا لانتكاسة وبائية.
وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ للوزارة “أمام تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية ، في الأيام الأخيرة، ضد كوفيد -19، وبالنظر إلى تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يدل على أن الفيروس لايزال بيننا، وارتباطا بالوضعية الوبائية العالمية وخاصة بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم، وحيث إن بلادنا لا تزال في حالة الطوارئ الصحية”.
ونبهت الوزارة بشدة إلى خطورة التهاون في احترام التدابير الحاجزية، داعية الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبا لأي انتكاسة وبائية.
وللحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، دعت الوزارة في بلاغها ، المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية البسيطة والغير مكلفة والتي ثبتت فعاليتها و المتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل سليم والغسل المتكرر لليدين أو تطهيرهما بالمعقم وتجنب التجمعات غير الضرورية واحترام مسافة الأمان.
كما دعت الى الإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى أو الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة خاصة وأن التلقيح يعتبر، في الوقت الراهن، أهم التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية الوطنية، خصوصا أمام الانتشار المتزايد لمتحور “أوميكرون” في العالم.
22 تعليقات
دور وزارة الصحة اصبح هو التهويل و التخويف و مصادرة الحقوق و الحريات
مادام التلقيح لا يحمي من الانتكاسات مع ان النسبة تجاوجت 70%
و بان التلقيح لا يمنع الانتقال الوباء و لا يحمي من الاصابة به
و ان من اخدو الجرعات اصيبو ايضا بالوباء و توفو مثلهم مثل من لم يأخده
و ان عددا كبيرا اصيبو بمضاعات خطيرة و مميتة بسبب هدا اللقاح
ولا يخول لك التطعيم السفر و التنقل بحرية
و اخيرا تصريح الصحة العالمية ان التلقيح غير قادر على مجابهت المتحورات
اذا ما الفائدة منه و ماهو غرض الدولة من اجبار الشعب على اخده رغما عن ارادته ؟
لقد يئسنا من شعاراتكم بالتحديد بهذا الوباء كوفيد 19 وسلالته…
أي تدابير الحيطة والحذر من هذآ الوباء كوفيد 19 ….الاسواق ممتلئة وووووووو نحن نعيش عادي ليس هناك كوفيد 19 هههههههههههه.
قال تعالى في كتابه الكريم (قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا….) وأنتم بتحذيركم وتخويفكم لنا مبني على التلقيح الذي أصبح عندكم هو الأهم قبل كل شيء….
نحن لآ يخيفنا ما تقولون عن هذا الوباء كوفيد 19 كورونا هههههههه.. الضحك بعينيه…
لاندري ماذا تريد منا وزارة الصحة باكاذيبها علينا نحن سنتين أو أكثر ونحن مسجونين والآن تريدون منا العودة إلى الصفر هههههههه…
قال تعالى في كتابه الكريم (اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء؛فالق الحب والنوى ومنزل التوراة و الإنجيل والفرقان ؛اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذه بناصيته.اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شئ.وانت الظاهر فليس فوقك شئ .وانت الباطن فليس دونك شيء…… الى اخر الآية). هذا يدل على عظمة الله تتجلى في القوة ونعم بالله العلي العظيم نحن قوم مستعضفين لا حولة لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قرار تافه لامحل له من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
نحن لحد الان لم نفهم هذه الحكومة الجديدة ..فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق هههههههههههه والله العظيم حكومة دمرت نفسيتنا بمعنى الكلمة…..
نحن نريد التغيير والاصلاح وليس الرجوع إلى الصفر هههههههه ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات كل شيء بدأ على المكشوف….
أنتم تفرضون علينا التلقيح الاجباري وجواز التلقيح وكل شيء لبيناه لكم وانتم ماذا فعلتم لنا التغيير والاصلاح غير موجود الاغلاق المطارات وووووووو وغيرها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اسمها قلة الصحة، وهي فافدة المصداقية، وهي فرعونية لا تؤمن بالعلم وبلجنتها العلمية، فلتذهب إلى الجحيم ،والاحسن اقالة وزير قلة الصحة ،لكي تعود المياه إلى مجاريها.
أنا لا أصدق وزارة الصحة على هذا التخويف من خطورة الوباء كوفيد 19 كورونا هههههههه وسلالته . الأمر عادي جدآ …انه يشبه الزكام فقط …فلا داعي للاخبار به …
نحن نطالب الحكومة الجديدة بفتح الحدود الجوية بدون تحميل ما لا طاقة لنا به.
إذا كان الفيروس كما تدعون أنه خطير جدا ومنتشرا في العالم فيجب على العالم بأكمله الرجوع الى الحجر الصحي للحد منه هههههههه
كل هذا التخويف من أجل مصلحتكم تجارية وسياسية تريدون ترويج المبيعات والتسويق في اللقاحات هههههههه…
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون تحطيم نفسيتنا أولا وتانيا تحطيم الإقتصاد الوطني……
أي طوارئ تتحدثون عنها … نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح انتهت كورونا ولم يبقى سوى شبحها …اتقوا الله فينا لقد حطمتم نفسيتنا……
إنهم يريدون السيطرة علينا واحتجازنا مرة أخرى داخل منازلنا.والمضر من هذآ هي الطبقة الفقيرة والكادحة… حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
سياسة غبية تتصرف بدون ذكاء هههههههههههه. نحن دائما نتابع الاوضاع حولة كوفيد 19 كورونا هههههههه إنه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه….