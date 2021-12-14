“الصحة” تدعو للعودة السريعة إلى التدابير الوقائية واستكمال التلقيح

هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية والحاجزية ضد كوفيد 19 والى استكمال التلقيح تفاديا لانتكاسة وبائية.

وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ للوزارة “أمام تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية ، في الأيام الأخيرة، ضد كوفيد -19، وبالنظر إلى تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يدل على أن الفيروس لايزال بيننا، وارتباطا بالوضعية الوبائية العالمية وخاصة بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم، وحيث إن بلادنا لا تزال في حالة الطوارئ الصحية”.

ونبهت الوزارة بشدة إلى خطورة التهاون في احترام التدابير الحاجزية، داعية الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبا لأي انتكاسة وبائية.

وللحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، دعت الوزارة في بلاغها ، المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية البسيطة والغير مكلفة والتي ثبتت فعاليتها و المتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل سليم والغسل المتكرر لليدين أو تطهيرهما بالمعقم وتجنب التجمعات غير الضرورية واحترام مسافة الأمان.

كما دعت الى الإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى أو الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة خاصة وأن التلقيح يعتبر، في الوقت الراهن، أهم التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية الوطنية، خصوصا أمام الانتشار المتزايد لمتحور “أوميكرون” في العالم.

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