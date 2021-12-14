الصورة من الارشيف

سيدة بمراكش تقطع “أذن” شخص ثري رفض الزواج بها

2021-12-14 / 10:46 مساءً
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت منطقة أسني إقليم الحوز بجهة مراكش، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري ، واقعة غريبة، بعدما أقدمت سيدة مطلقة بقطع إحدى أذنين عشيقها وهو شخص ثري يبلغ من العمر 45 سنة ، بعدما رفض الزواج منها .

وكانت المتهمة بحسب مصادر من المنطقة ، قد قامت بإحتجاز الشخص الثري في إحدى الدور السكنية البعيدة عن انظار السكان ، بعد أن تمكنت من إستدراجه للمكان ، فوجد شخصين ينتظرانه، وقاما بإحتجازه وتعريضه للتعذيب، وبعد إصراره على رفض الزواج منها، أمسكت سكين وقطعت إحدى أذنيه.

مصالح الدرك بالمنطقة، وفور لجوء الشخص لتقديم الشكوى، حركت عناصرها بسرعة واوقفت الشخصين ومعهم السيدة المطلقة، التي اعترفت بفعلتها واسباب إقترافها لهذا الجرم.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات النيابة العامة، فيما تم توجيه الثري لاحدى المصحات الخاصة لاخضاعه لعملية جراحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..جثة عشريني تستنفر السلطات بالشاطئ البلدي

طنجة ..جثة عشريني تستنفر السلطات بالشاطئ البلدي

2021-12-14 / 1:27 مساءً
Photo of مصرع شخص وإصابة أخر إثر إصطدام حافلة بدراجة نارية ضواحى طانطان

مصرع شخص وإصابة أخر إثر إصطدام حافلة بدراجة نارية…

2021-12-13 / 9:16 مساءً
Photo of السمارة : مصرع شخصين بعد حادث مميت بحي الوحدة

السمارة : مصرع شخصين بعد حادث مميت بحي الوحدة

2021-12-13 / 4:06 مساءً
Photo of سطات.. العثور على جثتي شابين في ظروف غامضة تستنفران الأمن

سطات.. العثور على جثتي شابين في ظروف غامضة تستنفران…

2021-12-13 / 2:36 مساءً
Photo of أكادير : النيران تلتهم منازل دون تسجيل خسائر في الارواح

أكادير : النيران تلتهم منازل دون تسجيل خسائر في…

2021-12-13 / 1:14 مساءً
Photo of الضباب الكثيف يتسبب في تصادم عدد من السيارات و الشاحنات ب”لوطوروت” البيضاء

الضباب الكثيف يتسبب في تصادم عدد من السيارات و…

2021-12-13 / 10:10 صباحًا
Photo of أمن الداخلة يحقق في قضية انتحار مسن داخل منزله

أمن الداخلة يحقق في قضية انتحار مسن داخل منزله

2021-12-13 / 9:19 صباحًا
Photo of طنجة..العثور على جثة شخص داخل بئر بمنطقة “أشقار”.

طنجة..العثور على جثة شخص داخل بئر بمنطقة “أشقار”.

2021-12-12 / 9:56 مساءً
Photo of تنغير .. إندلاع حريق في محل لتقطير ماء الورد بقلعة امكونة

تنغير .. إندلاع حريق في محل لتقطير ماء الورد…

2021-12-12 / 9:12 مساءً
Photo of مصرع سيدة في حريق اندلع بمنزل بأبي الجعد

مصرع سيدة في حريق اندلع بمنزل بأبي الجعد

2021-12-12 / 9:36 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق