سيدة بمراكش تقطع “أذن” شخص ثري رفض الزواج بها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت منطقة أسني إقليم الحوز بجهة مراكش، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري ، واقعة غريبة، بعدما أقدمت سيدة مطلقة بقطع إحدى أذنين عشيقها وهو شخص ثري يبلغ من العمر 45 سنة ، بعدما رفض الزواج منها .

وكانت المتهمة بحسب مصادر من المنطقة ، قد قامت بإحتجاز الشخص الثري في إحدى الدور السكنية البعيدة عن انظار السكان ، بعد أن تمكنت من إستدراجه للمكان ، فوجد شخصين ينتظرانه، وقاما بإحتجازه وتعريضه للتعذيب، وبعد إصراره على رفض الزواج منها، أمسكت سكين وقطعت إحدى أذنيه.

مصالح الدرك بالمنطقة، وفور لجوء الشخص لتقديم الشكوى، حركت عناصرها بسرعة واوقفت الشخصين ومعهم السيدة المطلقة، التي اعترفت بفعلتها واسباب إقترافها لهذا الجرم.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات النيابة العامة، فيما تم توجيه الثري لاحدى المصحات الخاصة لاخضاعه لعملية جراحية.

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