صحيفة إسبانية : برلين تتجه نحو اعادة العلاقات مع المغرب واسبانيا تتخلف

هبة بريس ـ الرباط

قارنت صحيفة ” لاراثون ” الاسبانية بين بيان وزارة الخارجية الألمانية الجديدة الصادر أمس الثلاثاء، والذي أكدت فيه على أهمية العلاقات والشراكة مع المملكة المغربية و الجمود الذي تنهجه اسبانيا بخصوص علاقتها بالرباط

وقالت الصحيفة أن الخطوة الألمانية هي أولى الخطوات نحو “تطبيع” العلاقات من جديد بين الرباط وبرلين بعد الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين البلدين، والتي تتشابه مع الأزمة الإسبانية.

وسجلت الصحيفة أن خطوة برلين تتفوق فيها على إسبانيا وتتجه فيها نحو إعادة العلاقات الديبلوماسية مع المغرب في حين لازالت إسبانيا متخلفة عن هذا الأمر، مشيرة إلى أن العلاقات بين المملكة المغربية وإسبانيا لازالت جامدة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في هذا السياق، أنه على عكس ما حدث مع إسبانيا، فإن السفيرة المغربية لدى برلين عادت إلى منصبها بعد فترة قصيرة من اندلاع الأزمة واستدعائها من الرباط للتشاور، في حين أن السفيرة المغربية المعينة لدى مدريد لازالت لم تعد إلى منصبها.

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