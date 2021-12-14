الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار

هبة بريس

كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.

قال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات “إف 35” ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.

في وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الإمارات “هددت” الولايات المتحدة بالانسحاب من الصفقة العسكرية الضخمة.

وافادت وكالة “رويترز” في وقت لاحق، بأن مسؤول إماراتي أبلغها بأن أبو ظبي أخطرت واشنطن بالفعل بتعليق المحادثات حول الصفقة.

وقال المسؤول إن الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد- عوامل أدت إلى “إعادة التقييم”، مشيرا إلى احتمال استئناف المحادثات في المستقبل.

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