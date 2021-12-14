الصورة من الارشيف

شرطة لندن توقف رجلا حاول دخول المجمع البرلماني بسيارته

2021-12-14 / 10:02 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن توقيف رجل حاول دخول مجمع المباني البرلمانية بسيارته، اليوم الثلاثاء.

وتم توقيف سيارته عند أحد مداخل قصر ويستمينسر، ولم يسفر الحادث عن أي أضرار مادية أو إصابة أحد بأذى.

وأكدت الشرطة أنها لا تعتبر الحادث هجوما إرهابيا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى ان الحادث وقع عند ذات المدخل الذي قتل بالقرب منه رجل شرطة في هجوم إرهابي مسلح بسكين عام 2017.

ويأتي الحادث بعد أيام من حادث آخر عندما تم توقيف رجل حاول دخول مجمع المباني البرلمانية عبر السياج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

نتنياهو يلمح إلى ترشحه لرئاسة الحكومة

2021-12-14 / 11:15 مساءً
Photo of الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار

الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23…

2021-12-14 / 10:13 مساءً
Photo of تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

2021-12-14 / 7:39 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة “

الصحة العالمية: أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة “

2021-12-14 / 6:57 مساءً
Photo of إسبانيا تُفكك منظمة إجرامية دولية يتزعمها مغربي

إسبانيا تُفكك منظمة إجرامية دولية يتزعمها مغربي

2021-12-14 / 6:22 مساءً
Photo of أمير قطر يصل إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان في استقباله

أمير قطر يصل إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان في…

2021-12-14 / 5:02 مساءً
Photo of السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أزيد من 12 سنة

السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أزيد…

2021-12-14 / 3:06 مساءً
Photo of إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

2021-12-14 / 1:49 مساءً
Photo of تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر الأسود افتراضيا

تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر…

2021-12-14 / 12:33 مساءً
Photo of ضمنهم مغاربة وجزائريين.. السلطات التركية توقف 12 طالب لجوء

ضمنهم مغاربة وجزائريين.. السلطات التركية توقف 12 طالب لجوء

2021-12-14 / 11:12 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق