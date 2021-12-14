مالطا تسمح بحيازة الحشيش وزراعته للاستخدام الشخصي

هبة بريس

أصدر برلمان مالطا، اليوم الثلاثاء، قانونا يسمح بالزراعة المحدودة لمخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي.

وحسب “رويترز”، يسمح القانون الذي أصدره برلمان مالطا بموافقة 36 نائبا مقابل 27 للبالغين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحيازة ما يصل إلى 7 غرامات من الحشيش وزراعة 4 شجرات.

وبذلك أصبحت مالطا أول دولة أوروبية تسمح بزراعة مخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي.

وسيظل تدخين الحشيش في العلن مخالفة قانونية وسيتعرض من يتعاطاه أمام طفل لغرامة تتراوح بين 300 و500 يورو (340-564 دولارا).

ويواجه القانون انتقادات حادة من المعارضة التي تنتمي إلى يمين الوسط والروابط الطبية والكنيسة وقالت تلك الجهات إن طلباتها لإلغاء اقتراحات إصدار القانون قوبلت بالتجاهل.

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