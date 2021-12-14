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دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على مغربية الصحراء

2021-12-14 / 9:09 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أعمال القمة الثانية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض اليوم الثلاثاء برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأشاد البيان الختامي للقمة، الذي تلاه نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 بشأن الصحراء المغربية.

كما أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشتركة

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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