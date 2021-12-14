بايتاس..قرار تسهيل عودة المغاربة العالقين بالخارج تفاعل “سريع وايجابي”

هبة بريس ـ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار تسهيل السلطات المغربية لعودة المغاربة العالقين بالخارج يأتي في إطار التفاعل السريع والإيجابي مع المواطنين الذين سافروا مؤخرا ويقيمون فعليا بالمغرب.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، أمس الإثنين، عن الترخيص الاستثنائي للرحلات الجوية للركاب نحو المملكة انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وأوضح بيتاس، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بناء على التموقعات الجغرافية للدول الثلاث، يأتي في إطار التتبع الدقيق للوضعية الوبائية في العالم والمغرب، وتعليق جميع الرحلات القادمة إلى المملكة.

وأضاف بايتاس أن هذا القرار يروم كذلك، الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مكافحة جائحة كورونا.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين على المواطنين المعنيين الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية.

وأكد أيضا أن السلطات الصحية ستتكفل بالحالات الإيجابية المحتملة، وستقوم بمجموعة من الفحوصات المرتبطة بتتبع الوضع الصحي للمعنيين.

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