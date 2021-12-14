الصورة من الارشيف

الحركة الشعبية: إغلاق الحدود قرار متناقض ومتسرع

2021-12-14 / 8:39 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

دعا حزب الحركة الشعية الحكومة إلى مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام في سياق حساس تطبعه رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية آنية لا تقبل منطق التردد والإرتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية،

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن القرارات الإنفرادية المتسرعة والمتواصلة للأغلبية الحكومية بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي يقتضي إشراك مختلف المؤسسات المعنية بعيدا عن منطق الإستقواء والهيمنة، من شأنها أن تذكي الإحتقان الإجتماعي، وتعطل الآليات الكفيلة بإرساء وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، ويعد قرار إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من وإلى المغرب إلى أجل غير محدد في الوقت الذي تبشرنا نفس الحكومة باستقرار الوضع الصحي ببلادنا، قرارا متناقضا ومتسرعا على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وطالب الحزب من الحكومة إلى التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل أزمة المغاربة العالقين والمحاصرين بمختلف بدول المهجر جراء قرار الإغلاق، كما يدعو إلى عرض القضايا السياسية والإجتماعية الشائكة على أنظار مؤسسة البرلمان لمناقشتها قبل الإقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة إسبانية : برلين تتجه نحو اعادة العلاقات مع المغرب واسبانيا تتخلف

صحيفة إسبانية : برلين تتجه نحو اعادة العلاقات مع…

2021-12-14 / 10:27 مساءً
Photo of بلاغ الخارجية الألمانية …إشارات لطي ”الخلاف” وبوادر ”إنفراج الأزمة“

بلاغ الخارجية الألمانية …إشارات لطي ”الخلاف” وبوادر ”إنفراج الأزمة“

2021-12-14 / 9:24 مساءً
Photo of الملك يعين عددا من السفراء الجدد

الملك يعين عددا من السفراء الجدد

2021-12-14 / 8:10 مساءً
Photo of البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 يؤكد على التكاتف لمواجهة التهديدات

البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 يؤكد على التكاتف لمواجهة…

2021-12-14 / 8:04 مساءً
Photo of البرلمان الأوربي.. دعوة لإدانة توظيف الجزائر للموارد الطاقية لأغراض سياسية

البرلمان الأوربي.. دعوة لإدانة توظيف الجزائر للموارد الطاقية لأغراض…

2021-12-14 / 2:54 مساءً
Photo of حسناء أبو زيد أبرز الوجوه المرشحة لمنافسة لشكر على الكتابة الأولى للحزب

حسناء أبو زيد أبرز الوجوه المرشحة لمنافسة لشكر على…

2021-12-14 / 2:03 مساءً
Photo of صحيفة اسبانية: المغرب قادر على استرجاع سبتة و مليلية خلال 3 ساعات

صحيفة اسبانية: المغرب قادر على استرجاع سبتة و مليلية…

2021-12-14 / 1:12 مساءً
Photo of مجلس النواب يشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة 2030

مجلس النواب يشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية…

2021-12-14 / 12:07 مساءً
Photo of خلال مؤتمر أممي بمصر.. المغرب يستعرض جهوده في محاربة الفساد

خلال مؤتمر أممي بمصر.. المغرب يستعرض جهوده في محاربة…

2021-12-14 / 11:20 صباحًا
Photo of موقع عبري: المغرب طلب توسط إسرائيل له لدى أمريكا لشراء “إف 35”

موقع عبري: المغرب طلب توسط إسرائيل له لدى أمريكا…

2021-12-14 / 10:11 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق