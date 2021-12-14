فايزر تعلن عن أنباء مشجعة حول فعالية الحبوب ضد كورونا

هبة بريس ـ وكالات

تتوالى أنباء فايزر المشجعة بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة الثلاثاء أن الحبوب المضادة لكوفيد-19 التي طورتها، قد خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90 بالمئة عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

واعتبرت دراسة منفصلة أجريت في جنوب أفريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد “أوميكرون” لكنه يؤمن حماية بنسبة 70 بالمئة من الحالات الخطيرة. ووصفت هذه البيانات المهمة بـ”المشجعة” فيما تنتشر المتحورة شديدة العدوى والمصنفة بأنها “مقلقة” من قبل منظمة الصحة العالمية في ربوع العالم. ونظرا للعدد الكبير من طفرات “أوميكرون”، كان العلماء يتخوفون عند اكتشاف هذه المتحورة، من سيناريو كارثي تصير فيه اللقاحات غير فعالة.

وبينما تقوم الشركة الأمريكية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، طورت بالموازاة علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة. هذا العلاج الذي سيباع تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid سيظل فعالا ضد “أوميكرون” وفقا لتجارب مخبرية، كما أعلنت فايزر الثلاثاء.

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