دواء كورونا

فايزر تعلن عن أنباء مشجعة حول فعالية الحبوب ضد كورونا

2021-12-14 / 8:21 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

تتوالى أنباء فايزر المشجعة بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة الثلاثاء أن الحبوب المضادة لكوفيد-19 التي طورتها، قد خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90 بالمئة عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

واعتبرت دراسة منفصلة أجريت في جنوب أفريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد “أوميكرون” لكنه يؤمن حماية بنسبة 70 بالمئة من الحالات الخطيرة. ووصفت هذه البيانات المهمة بـ”المشجعة” فيما تنتشر المتحورة شديدة العدوى والمصنفة بأنها “مقلقة” من قبل منظمة الصحة العالمية في ربوع العالم. ونظرا للعدد الكبير من طفرات “أوميكرون”، كان العلماء يتخوفون عند اكتشاف هذه المتحورة، من سيناريو كارثي تصير فيه اللقاحات غير فعالة.

وبينما تقوم الشركة الأمريكية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، طورت بالموازاة علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة. هذا العلاج الذي سيباع تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid سيظل فعالا ضد “أوميكرون” وفقا لتجارب مخبرية، كما أعلنت فايزر الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الخط العربي ينضم لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

الخط العربي ينضم لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

2021-12-14 / 7:29 مساءً
Photo of إخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات

إخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول…

2021-12-14 / 7:12 مساءً
Photo of سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

2021-12-13 / 5:02 مساءً
Photo of وهبي ل”أوزين”: “مرتي فاسية ومزال ما تزوجت من الأطلس باش نفهم هضرتهم”

وهبي ل”أوزين”: “مرتي فاسية ومزال ما تزوجت من الأطلس…

2021-12-13 / 4:53 مساءً
Photo of بسبب “الأزمة الخانقة”..ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع بسبتة ومليلية المحتلتين

بسبب “الأزمة الخانقة”..ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع بسبتة ومليلية…

2021-12-12 / 6:30 مساءً
Photo of الصين تعلن تطعيم أكثر من 82% من سكانها بشكل كامل

الصين تعلن تطعيم أكثر من 82% من سكانها بشكل…

2021-12-11 / 4:30 مساءً
Photo of حقيقة “الحكَم الإسرائيلي” في المباراة المقبلة بين المغرب والجزائر

حقيقة “الحكَم الإسرائيلي” في المباراة المقبلة بين المغرب والجزائر

2021-12-09 / 8:16 مساءً
Photo of حادث مأساوي.. كويتي يدهس أبناءه الثلاثة “دون أن يشعر

حادث مأساوي.. كويتي يدهس أبناءه الثلاثة “دون أن يشعر

2021-12-08 / 7:21 مساءً
Photo of وزارة الصحة تنفي الأخبار المتداولة بشأن إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات

وزارة الصحة تنفي الأخبار المتداولة بشأن إعادة فتح الحدود…

2021-12-08 / 7:03 مساءً
Photo of عنفوان الجزائر يسقط امام فرنسا ..مدت يدها بسرعة رغم تصريحات ماكرون

عنفوان الجزائر يسقط امام فرنسا ..مدت يدها بسرعة رغم…

2021-12-08 / 6:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق