24 قتيلا و2291 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2291 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1658 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 دجنبر 2021.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، ‏ والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر والسير يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و887 مخالفة، وإنجاز 6689 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و198 غرامة صلحية. ‏

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و661 ألفا و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3949 ‏عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6689 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 207 مركبة.‏

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