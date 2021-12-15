24 قتيلا و2291 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2291 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1658 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 دجنبر 2021.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر والسير يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و887 مخالفة، وإنجاز 6689 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و198 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و661 ألفا و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3949 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6689 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 207 مركبة.