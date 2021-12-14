الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يعين عددا من السفراء الجدد

2021-12-14 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

استقبل الملك محمد السادس،اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

السيد محمد بنشعبون، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية

السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا

السيد الحسن الناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر

السيد ادريس اسباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي

السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة

السيد محمد بصري، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)

السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص

السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان

السيدة بشرى بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بنما

السيدة وسن الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة

السيد علي ابن عيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت

السيد عبد الرحيم رحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند

السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي

السيد عبد الرحيم مزيان، سفير صاحب الجلالة لدى دولة فلسطين

السيد عصام طيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون

السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا

السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية

السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا

السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان

إثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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