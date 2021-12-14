تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

هبة بريس

علن اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” .

وأكد “معهد باستور الجزائر” في بيان تسجيل ” أول حالة إصابة ب(أوميكرون)”، مضيفا أنه تم رصد الحالة ” لدى مسافر أجني حل بالجزائر” جوا يوم 10 دجنبر.

أوضح أن هذا المسافر خضع لدى وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين، التي كانت نتيجته إيجابية.

وأشار الى أنه تم إرسال فحص ” بي سي إر” الخاص بالمسافر إلى المختبر المرجعي ل”معهد باستور” الذي أكد “وجود سلالة “أوميكرون”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0