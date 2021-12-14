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إخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات

2021-12-14 / 7:12 مساءً
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تسبب تحذير مجهول من وجود قنابل في خط مترو أثينا، في تعطيل خدمات المرفق لنحو ساعتين، اليوم الثلاثاء، مع عمليات إجلاء في المحطات وتعليق الخدمات.
وصرحت الشركة المشغلة “ستاسي” أنها أخلت وأغلقت مركز التحكم الخاص بها وأكثر من 40 محطة على خطي المترو بناء على أوامر الشرطة، بما في ذلك الخدمات إلى مطار أثينا الدولي، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

جاءت هذه الخطوة استجابة لاتصال من مجهول لبوابة إخبارية يونانية، أفاد بوضع عبوات ناسفة في مركز مترو الأنفاق سينتاجما ومحطة موناستيراكي المجاورة، بالقرب من حي بلاكا السياحي بالعاصمة اليونانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية “آنا”، إن الخدمات استؤنفت بعد تفتيش أجراه ضباط في فرق المفرقعات بالشرطة وباستخدام كلاب بوليسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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