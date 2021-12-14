ابتدائية سلا تؤجل محاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان

هبة بريس ـ الرباط

قررت المحكمة الاابتدائية بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، وذلك للمرة 13 على التوالي .

وأخرت هيئة الحكم في قضية ياسر عبادي،الجلسة إلى 10يناير 2022، من أجل الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهم.

ويتابع عبادي، في حالة سراح، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0