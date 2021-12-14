الصورة من الارشيف

إسبانيا تُفكك منظمة إجرامية دولية يتزعمها مغربي

2021-12-14 / 6:22 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قالت وسائل اعلام اسبانية ان سلطات البلاد اعلنت اليوم الثلاثاء، تفكيك إحدى شبكات الاتجار الدولي في المخدرات بما في ذلك الكوكايين والحشيش.

واكدت انه تم اعتقال زعيم الشبكة في برشلونة، وهو شخص مغربي الجنسية وُصف بأنه أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المبحوث عنهم عبر العالم

ونظرا لكون عملية التوقيف معقدة ، جرى الاستعانةبأجهزة الحرس المدني والشرطة الوطنية والشرطة الأوروبية وخضعت لتغطية أمنية جوية.

واستخدم في العملية مروحية ظلت تراقب حي “بوبلي سيك” الذي يُعتقد أن الشبكة تتخذ مقرا لعملياتها، قبل أن تجري مداهمة مجموعة من البنايات بعد التأكد من وجود المطلوبين داخلها، وانتهى الأمر باعتقال 14 شخصا من بينهم زعيم الشبكة المغربي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” بالجزائر

2021-12-14 / 7:39 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة “

الصحة العالمية: أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة “

2021-12-14 / 6:57 مساءً
Photo of أمير قطر يصل إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان في استقباله

أمير قطر يصل إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان في…

2021-12-14 / 5:02 مساءً
Photo of السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أزيد من 12 سنة

السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أزيد…

2021-12-14 / 3:06 مساءً
Photo of إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

2021-12-14 / 1:49 مساءً
Photo of تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر الأسود افتراضيا

تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر…

2021-12-14 / 12:33 مساءً
Photo of ضمنهم مغاربة وجزائريين.. السلطات التركية توقف 12 طالب لجوء

ضمنهم مغاربة وجزائريين.. السلطات التركية توقف 12 طالب لجوء

2021-12-14 / 11:12 صباحًا
Photo of الحكومة الفرنسية: تسجيل 130 إصابة بـ”أوميكرون” وإغلاق المدارس مستبعد

الحكومة الفرنسية: تسجيل 130 إصابة بـ”أوميكرون” وإغلاق المدارس مستبعد

2021-12-14 / 10:33 صباحًا
Photo of ألمانيا.. 100 شخص ملثم يهاجمون مسجدا

ألمانيا.. 100 شخص ملثم يهاجمون مسجدا

2021-12-14 / 9:13 صباحًا
Photo of تسوية بـ”380 ميلون دولار” بقضية طبيب المنتخب الأميركي السابق لاري نصار

تسوية بـ”380 ميلون دولار” بقضية طبيب المنتخب الأميركي السابق…

2021-12-13 / 11:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق