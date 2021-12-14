إسبانيا تُفكك منظمة إجرامية دولية يتزعمها مغربي

هبة بريس ـ الرباط

قالت وسائل اعلام اسبانية ان سلطات البلاد اعلنت اليوم الثلاثاء، تفكيك إحدى شبكات الاتجار الدولي في المخدرات بما في ذلك الكوكايين والحشيش.

واكدت انه تم اعتقال زعيم الشبكة في برشلونة، وهو شخص مغربي الجنسية وُصف بأنه أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المبحوث عنهم عبر العالم

ونظرا لكون عملية التوقيف معقدة ، جرى الاستعانةبأجهزة الحرس المدني والشرطة الوطنية والشرطة الأوروبية وخضعت لتغطية أمنية جوية.

واستخدم في العملية مروحية ظلت تراقب حي “بوبلي سيك” الذي يُعتقد أن الشبكة تتخذ مقرا لعملياتها، قبل أن تجري مداهمة مجموعة من البنايات بعد التأكد من وجود المطلوبين داخلها، وانتهى الأمر باعتقال 14 شخصا من بينهم زعيم الشبكة المغربي .

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