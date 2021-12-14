منصة حفر بريطانية تشرع في التنقيب عن الغاز في سواحل العرائش

هبة بريس ـ الرباط

طالبت مندوبية الصيد البحري بالعرائش، أرباب وربابنة مراكب الصيد التقليدي والساحلي وكذا البحارة بالابتعاد عن الإبحار بالمنطقة المخصصة للتنقيب عن الهيدروكاربورات لمسافة لا تقل عن 500 متر من منطقة الحفر.

وأوضحت مندوبية الصيد في بلاغ لها، أن السفينة المسماة “Stena Don” ستقوم بعملية التنقيب مصحوبة بسفينتين للقطر والمساندة وذلك ابتداء من 13 دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2022. مشددة على ضرورة احترام ما سلف ذكره وذلك لضمان سلامة الجميع وتسهيل عمل الأطقم المشرفة على عمليات التنقيب.

و أعلنت في وقت سابق الشركة اعلاه عن نتائج تقييم جديد أجرته على حقل الغاز الموجود في منطقة ليكسوس بالعرائش، وقالت إن الدراسات المعمقة على الحقل الذي يحمل تسمية “أنشوا” أظهرت وجود خمس فرص واعدة إضافية بأكثر من 2.2 تريليون قدم مكعب (TCF) من الغاز الطبيعي بالمنطقة.

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