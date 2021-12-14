الصورة تعيرية

منصة حفر بريطانية تشرع في التنقيب عن الغاز في سواحل العرائش

2021-12-14 / 6:12 مساءً
2
هبة بريس ـ الرباط

طالبت مندوبية الصيد البحري بالعرائش، أرباب وربابنة مراكب الصيد التقليدي والساحلي وكذا البحارة بالابتعاد عن الإبحار بالمنطقة المخصصة للتنقيب عن الهيدروكاربورات لمسافة لا تقل عن 500 متر من منطقة الحفر.

وأوضحت مندوبية الصيد في بلاغ لها، أن السفينة المسماة “Stena Don” ستقوم بعملية التنقيب مصحوبة بسفينتين للقطر والمساندة وذلك ابتداء من 13 دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2022. مشددة على ضرورة احترام ما سلف ذكره وذلك لضمان سلامة الجميع وتسهيل عمل الأطقم المشرفة على عمليات التنقيب.

و أعلنت في وقت سابق الشركة اعلاه عن نتائج تقييم جديد أجرته على حقل الغاز الموجود في منطقة ليكسوس بالعرائش، وقالت إن الدراسات المعمقة على الحقل الذي يحمل تسمية “أنشوا” أظهرت وجود خمس فرص واعدة إضافية بأكثر من 2.2 تريليون قدم مكعب (TCF) من الغاز الطبيعي بالمنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من نصف فنادق أكادير تحتضر قبيل أعياد الميلاد بسبب أزمة كورونا

أزيد من نصف فنادق أكادير تحتضر قبيل أعياد الميلاد…

2021-12-14 / 12:52 مساءً
Photo of بالأرقام.. تقلص عجز الموازنة إلى 57.6 مليار درهم

بالأرقام.. تقلص عجز الموازنة إلى 57.6 مليار درهم

2021-12-13 / 2:09 مساءً
Photo of حتى متم نونبر.. ارتفاع عائدات الجمارك بأزيد من 24 %

حتى متم نونبر.. ارتفاع عائدات الجمارك بأزيد من 24…

2021-12-13 / 11:44 صباحًا
Photo of المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية والإمارات مُستعدة لدفع ثمن الصفقة

المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية والإمارات مُستعدة…

2021-12-12 / 5:06 مساءً
Photo of المغرب يسرع الخطى لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

المغرب يسرع الخطى لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

2021-12-12 / 11:34 صباحًا
Photo of بركان .. وزير الفلاحة يعطي إطلاق عدد من المشاريع التنموية

بركان .. وزير الفلاحة يعطي إطلاق عدد من المشاريع…

2021-12-11 / 3:55 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يعقد الدورة ال99 لجمعية العمومية بالمغرب

الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يعقد الدورة ال99 لجمعية العمومية…

2021-12-11 / 1:51 مساءً
Photo of بلغ 76 مليار درهم.. تفاقم عجز السيولة المصرفية

بلغ 76 مليار درهم.. تفاقم عجز السيولة المصرفية

2021-12-11 / 9:34 صباحًا
Photo of صندوق النقد الدولي: البنوك المغربية صمدت أمام أزمة كوفيد-19

صندوق النقد الدولي: البنوك المغربية صمدت أمام أزمة كوفيد-19

2021-12-11 / 8:30 صباحًا
Photo of المغرب: مبيعات الإسمنت بلغت 10.2 مليون طن إلى متم شتنبر

المغرب: مبيعات الإسمنت بلغت 10.2 مليون طن إلى متم…

2021-12-11 / 8:00 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق