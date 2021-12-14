للوقوف على سير أشغال المشاريع الكبرى.. أخنوش يقوم بزيارة تفقدية في أكادير

2021-12-14 / 5:39 مساءً
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هبة بريس

قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، بزيارة تفقدية للوقوف على سير أشغال المشاريع الكبرى لتهيئة المجال الحضري لمدينة أكادير، مرفوقا بالوالي أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، و كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة.

وحضررئيس المجلس الجماعي تقديم المشروع السياحي “دانيا لاند” وتفقد أولى عربات التلفريك التي ستربط جسر تيلدي بقصبة أكادير أوفلا، ثم عقد اجتماعا في غرفة الولاية لمتابعة سير أشغال تجهيز المحور الطرقي الشرقي الغربي والمنطقة السياحية، والذي عرضهما بالتفصيل المهندسين المعماريين المسؤولين عن هذه المشاريع.

وفي منطقة تالبورجت، زار أخنوش موقع إعادة تأهيل سينما الصحراء، وهو مبنى رمزي لمدينة تالبورجت، والذي يخضع حاليًا لتهيئة كاملة لمختلف مرافقه والذي ينخرط ضمن مشاريع التنمية الثقافية للمدينة. وفي نفس الحي تابع السيد الرئيس تقدم أعمال تجهيز سوق تالبورجت والتي تهدف إلى إعادة تأهيل هذه المنطقة التجارية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، ثم توقف عند مشروع مدينة الفنون، وهو مبنى طال انتظاره من قبل ساكنة أكادير والذي سيبث حياة جديدة في المشهد الثقافي بالجهة.

كما افتتح رئيس المجلس الجماعي القاعة الرياضية المغطاة بالزرقطوني بالإشراف على توزيع معدات رياضية في تخصصات كرة القدم وكرة السلة لصالح الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشاد بهذه المناسبة بإنجازات بعض الوجوه الرياضية في أكادير الذين يمثلون المغرب على الصعيد الوطني والدولي. وأخيراً، قام الوفد الرسمي بزيارة أشغال تهيئة الأحياء غير المجهزة بتيكيوين.

وتجدر الإشارة أن أشغال هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ مخطط تهيئة المجال الحضري لأكادير، وللوقوف على تنفيذ مختلف الأشغال بمجموعة من المشاريع التنموية، التي ستعزز الدور الاقتصادي والسياحي والثقافي لمدينة الانبعاث.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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