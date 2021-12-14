عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي ضامنو ربي”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الفنان المغربي عبد الصمد الغرفي، عبر تدوينة مطولة قام بنشرها بحسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، (كشف) عن عدم لجوئه للتملق أو استعطاف المخرجين و المنتجين من أجل العمل.

و قال الغرفي :”أحسن شيء يكون راضي عليك المخرج بجودة عملك و بأخلاقك وسط البلاطو و أسوأ الأشياء تكون غير مدفوع ب ألو أو مفروض على العمل أو عاونوه مسكين”.

و واصل :” الحمد لله نجيبوها بدراعنا بشهادة مخرجين و ممثلين و مانطلبش الخدمة واخا الخدمة، قليلة زعما مكيعيطوش عليا، ماشي مشكل ندير طليلة موسمية تبقى راسخة أفضل من عاوتاني نفس الكمامر”.

و أضاف:” المهم شكرا لكل طاقم السلسلة الكوميدية الكابتن حجيبة إلى اللقاء إفران، في جعبتي الكثير مع الوقت عبد الصمد الغرفي ستكون له الكلمة داخل مشواره الفني درجة درجة”.

و اختتم قائلا:”أكررها منطلبش الخدمة و منتملقش لأي واحد كيف ما كان نوعه ( مخرج/ منتج)، و الله مانخمم و انا رزقي ضامنو ربي تحياتي و احترامي للجمهور المغربي”.

و يشار أن الفنان المغربي انتهى مؤخرا من تصوير السلسلة الكوميدية “كابتن حجيبة” بمدينة إفران، و التي سوف تعرض برمضان القادم على القناة الأولى.

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