أمير قطر يصل إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان في استقباله

هبة بريس

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جانب عدد من كبار المسؤوليين السعوديين، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ومن جانبها أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير البلاد ترأس وفد قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتحتضن المملكة العربية السعودية، الدورة الـ42، لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام يوم غد الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر، في العاصمة الرياض، وهذه هي القمة الأولى منذ إعلان المصالحة الخليجية مع قطر في مدينة العلا مطلع العام الجاري.

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