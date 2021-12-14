بنموسى: أزيد من 360 الف تلميذ استفادوا من حصص تعلم اللغة الأمازيغية

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن عدد التلاميذ المستفيدين من تدريس اللغة الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2020 – 2021.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أزيد من 360 تلميذ وتلميذة استفادوا من تعلم اللغة الامازيغية .

وأضاف الوزير، أن عدد الاقسام المخصصة لهذه الحصص تجاوز 18 الف قسم،مشيرا الى أنه سيتم توظيف 400 مدرس ومدرسة برسم الموسم الدراسي الحالي.

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