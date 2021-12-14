سطات…إحداث مراكز رياضية و مسارات رياضة و دراسة بالمؤسسات التعليمية

2021-12-14 / 3:54 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تنفيذا لبنوذ القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و لاسيما المشروع رقم 11 الخاص بالارتقاء بالرياضة المدرسية، وانسجاما والدور التربوي الهام الذي تلعبه التربية البدنية والرياضة المدرسية اعتبارا للأهمية التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة لهذا الجانب، عرفت الثانوية التأهيلية باجة بابن أحمد التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح ثلاثة مراكز رياضية جديدة و مسارات رياضة و دراسة بالمؤسسات التعليمية.

الحفل التربوي الرياضي، الذي أعطى انطلاقته المدير الإقليمي عبد العالي السعيدي بمعية رئيسة الشؤون التربوية سمية الرياحي، عرف حضورا لكافة الفعاليات التربوية والادارية وبعض الفعاليات السياسية والمنتخبة والجمعوية والاعلامية.

عبد العالي السعيدي وخلال كلمة بالمناسبة، أكد على أهمية إحداث هذه المراكز و المسارات تنفيذا التوجيهات الوزارية ، منوها بكل الجهود المبذولة للنهوض بالأنشطة البدنية و الرياضية و بالتالي تحسين جودة التعليم.
هذا وقد أبرز المسؤول الاقليمي على قطاع التعليم، أهمية هذه المراكز التي تعد خزانا فعليا للمواهب، ينبغي تثمينها ودعمها من اجل تجويد ممارسة الرياضة المدرسية ،وبالتالي تكوين أبطال قادرين على المنافسة على المستوى الجهوي والوطني.

ومن جهته أكد المنسق الاقليمي عن تتبع أجرأة المشروع أن هذه المراكز تم فتحها في وجه تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية الابتدائية المستفيدة ، كما عبر المتدخلون عن استعدادهم للانخراط التام في هذه المبادرة الخلاقة بروح المسؤولية والكفاءة وفق التوجيهات الوزارية في الموضوع.
وقد ثمن الجميع هذه المبادرة والتي ستنخرط فيها كل الفعاليات الإدارية والتربوية إقليميا وجهويا ووطنيا في أفق تعميمها وفق التوجيهات الوزارية ذات الصلة وإسهاما في إنجاح مخطط الإصلاح الوطني وخاصة المشروع 11 المتعلق بالارتقاء بالرياضة المدرسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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