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سلا.. توقيف شاب “حطّم” رفقة مشجعين كرويين عددا من السيارات

2021-12-14 / 3:30 مساءً
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هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين 13 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتجمهر المسلح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص ينتمون لفصيل مشجعي نادي لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بثمانية سيارات كانت مركونة بالشارع العام عن طريق الرشق بالحجارة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من توقيف واحد من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على سلاح أبيض وحقيبة بداخلها كمية من الحجارة المستعملة في تكسير ممتلكات خاصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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