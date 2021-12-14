البرلمان الأوربي.. دعوة لإدانة توظيف الجزائر للموارد الطاقية لأغراض سياسية
تم توجيه دعوة بالبرلمان الأوروبي لإدانة توظيف الجزائر للموارد الطاقية خدمة لأغراض سياسية.
ووجهت هذه الدعوة من طرف النائب البرلماني الأوروبي، دومينيك بيلد، عقب إعلان الجزائر عن توقيفها أحادي الجانب لتزويد بلدان أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.
وذكر البرلماني الأوروبي، الذي قام بمساءلة المفوضية الأوروبية، بأن القرار الجزائري أحادي الجانب يندرج في سياق من التوتر بين الجزائر والمغرب الذي يتعلق، على الخصوص، بقضية الصحراء.
وتساءل حول ما إذا كانت بروكسيل ستدين استخدام الجزائر المحتمل للموارد الطاقية خدمة لأغراض سياسية ؟.
ويثير إعلان الجزائر عن قرارها عدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي مخاوف في أوروبا وسط ارتفاع أسعار الطاقة واقتراب فصل الشتاء.
ويعتبر عدد من المراقبين والسياسيين الأوروبيين هذا القرار أحادي الجانب بمثابة ابتزاز من جانب الجزائر اتجاه أوروبا، في سياق من التوتر تؤججه الجزائر حول قضية الصحراء المغربية.
2 تعليقات
العالم كله و مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي أصبح يعي ويشهد ويدرك أن النظام الجزائري هو البوليزاريو و البوليزاريو هو الجزائر. وان الجزائر دولة لقيطة ونظامها نظام توسيع يستعمر الشعب القباءلي والصحراء الشرقية المغربية ويريد تقسيم المغرب ويستعمل في دلك جميع الأساليب الخبيثة والمؤامرات و شراء الدمم.
حكام الجزاىر من الكابرانات تسلطوا على الحكم في البلاد بالقوة وهم غير مؤهلين لتحمل مثل هذه المسؤولية وليس لهم دراية بالسياسة اطلاقا لذلك نجد البلاد اليوم تعيش ازمة اقتصادية خطيرة حيث تدهورت القدرة الشراىية للمواطنين الى حد كبير وهذا ما قد يدفع بالبلاد نحو الافلاس لذلك نرى حراك شعبي واحتجاجات شعبية في كل مكان تطالب بالتغيير ترغب في نظام مدني دىمقراطي وليس نظام عسكري ديكتاتوري مستبد يستغل تروات الشعب دون تحصيل اي تقدم ملموس يخفف من معاناتهم