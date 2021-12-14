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محاكمة أساتذة جامعة سطات.. رفع الجلسة لاستدعاء المصرحين

2021-12-14 / 2:41 مساءً
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هبة بريس_ محمد منفلوطي

رُفعت جلسة المحاكمة قبل قليل بمحكمة الابتدائية بسطات، بعد أن قرر القاضي تأخير ملف مابات يعرف بالجنس مقابل النقط إلى 28/12/2021، وذلك من أجل استدعاء باقي المصرحين غير المتوصلين بالاستدعاءات تحث إشراف النيابة العامة المختصة.

وما ميز جلسة اليوم والجلسات السابقة التي عرفت حضورا اعلاميا وجمعويا كبيرا، هي المرافعات التي قامت بها هيئة الدفاع بكل من هيئتي المحامين بسطات وخريبكة، الذين رافعوا والتمسوا تمتيع المعتقلين الاثنين بالسراح المؤقت لتوفر كافة الضمانات القانونية، بما فيها الاستعداد بدفع كفالة اسوة بباقي المتهمين الاثنين اللذان يحاكما في حالة سراح.

هذا وقد جاءت باقي التدخلات والمرافعات للمحامين في هذا الباب، وهو المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، ليقوم رئيس الجلسة بالمناداة على لائحة أسماء المصرحين الذين تغيب البعض منهم عن الحضور، مع تحديد جلسة 28 دجنبر الجاري لاستئناف أطوار المحاكمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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